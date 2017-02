Gestores da SEMAGRI participam do “Dia do Campo” oferecido pela EMBRAPA

O secretário municipal de Agricultura, Rogério Henrique e servidores da pasta, participaram nesta quinta-feira, 9, do tradicional “Dia de Campo” promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). O evento foi realizado no campo experimental da Embrapa, localizado em Vilhena.

Neste evento, os produtores, técnicos e estudantes tiveram a oportunidade de conhecer diferentes cultivares de soja (convencional e transgênica), arroz desenvolvidos pela Embrapa, e avaliadas no estado e obter informações sobre o manejo das culturas.

Também foram debatidos assuntos como o de controle de plantas invasoras, pragas, doenças e nematoides, integração lavoura-pecuária-floresta e custo de produção sempre são abordados nestes eventos durante as apresentações realizadas.

Para Rogério Henrique, o encontro serviu para o fortalecimento do agronegócio local, uma ocasião onde os produtores locais puderam ouvir e opinar sobre como melhorar a qualidade de sua produção.

“O Dia de Campo é uma ação de extrema importância para nosso município para aprender mais sobre os plantios. O evento de hoje tem como objetivo oferecer orientações e promover a troca de experiências entre os agricultores do município e região” ressaltou o titular da SEMAGRI.

CALENDÁRIO

Na sequência, o Dia de Campo de Soja segue para Porto Velho, no dia 14 de fevereiro. A cidade de Ariquemes recebe as atividades no dia 16 de fevereiro. O quarto evento acontece dia 21 de fevereiro em Castanheiras. Já o último deste ano em Rondônia será em Cerejeiras, dia 23 de fevereiro.

Texto e fotos: Assessoria