Padaria no Cristo Rei é interditada pela Vigilância por condições precárias de higiene

“Impossível de acreditar no que estamos vendo”. Foram essas palavras utilizadas pelos fiscais da Vigilância Sanitária do município de Vilhena (Visa) ao se deparar com condições de extrema precariedade em uma panificadora do bairro Cristo Rei na manhã desta quinta-feira, 9. Nela foram encontradas fezes de ratos e de baratas, alimentos estragados, prateleiras com produtos vencidos, teia de aranha nos equipamentos e insetos dentro de alimentos expostos para venda.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a interdição faz parte de uma série de inspeções que estão ocorrendo em todos os estabelecimentos do ramo alimentício na cidade. Elas acontecem esporadicamente e em comércios de pequeno, médio e grande porte, sem distinção, segundo a Visa.

No início do mês de fevereiro o órgão apreendeu outras grandes quantidades de produtos vencidos em uma conveniência, um mercado de médio porte e uma panificadora. As empresas inspecionadas “in loco” pela Visa foram multadas e poderão ter seus alvarás cassados devido às reincidências. (RELEMBRE)

Nesta nova investida, os fiscais de alimentos Edvaneide Silva e Samuel Alves Barreto foram surpreendidos ao encontrar a panificadora em péssimo estado de higiene. A inspeção durou horas e a quantidade de mercadorias apreendidas com procedência duvidosa, rendeu a interdição do estabelecimento e a multa de aproximadamente R$ 1.500 (51 Upfs).

Edvaneide contou à reportagem que a denúncia partiu de clientes da própria empresa que observou as irregularidades e que, além desta, outras quatro panificadoras da cidade haviam sido denunciadas e posteriormente receberão as devidas inspeções. “Percebemos que mesmo após a divulgação de nossas investidas no comércio local, ainda existem algumas pessoas que não tem se atentado às normas mínimas estabelecidas pela Vigilância. Não temos a pretensão de prejudicar ninguém, mas também não podemos colocar a saúde da comunidade em risco.” Ressaltou a fiscal.

Além das matérias primas apreendidas, os fiscais encontraram um gato no interior da panificadora, fato que tem sido frequente nas empresas inspecionadas. Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Curadoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público onde serão tomadas as medidas legais que o caso requer.

Sobre a identificação da empresa infratora ao público, Edvaneide afirma que isso somente poderá ocorrer caso haja autorização do Ministério Público. No entanto, é fácil notar quando uma empresa é interditada pelo órgão, pois todas são identificadas com um cartaz nas portas de acesso.

O trabalho realizado pelos fiscais da Visa passou a ser coordenado por Elza Magalhães. As denúncias poderão ser repassadas de forma anônima pelo consumidor ao órgão através do telefone (69) 3322-1936.

Texto: Eliezer Gouveia

Fotos: Extra de Rondônia