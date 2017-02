Por descuido, criança é atropelada na Melvin Jones

Acidente aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 9, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informação do condutor da moto Yamaha YBR 125, seguia pela avenida sentido BR-364, a sua frente um caminhão ¾, quando próximo ao cruzamento com a Rua 1506, uma criança que estava acompanhada da mãe em cima do canteiro central esperando para atravessar a via, soltou a mão e correu em direção ao outro lado da pista. Porém, neste momento se livrou do caminhão, mas foi atingida pelo motoqueiro.

A criança sofreu ferimentos e foi socorrida ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. O motociclista teve leves escoriações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia