Por enquanto apenas o DEM puniu político da legenda detido em Vilhena

Entre as nove autoridades eleitas em 2.012 que foram parar na cadeia no ano passado somente o ex-vereador José Garcia sofreu sanção partidária em virtude de envolvimento no escândalo devidamente confirmada pela legenda.

Segundo apuração feita nesta quinta-feira 09 com as agremiações as quais pertencem Zé Rover, Jacier Dias, Marta Moreira, Vanderlei Graebin, Junior Donadon, Marcos Cabeludo, Jairo Peixoto e Carmozino Alves, por enquanto não houve punição.

As legendas que estão envolvidas no problema em virtude do comprometimento de seus filiados são o PP (do qual fazem parte Zé Rover e Jairo Peixoto), PSD (partido de Junior Donadon), PSC (onde estão filiados Vanderlei Graebin, Marta Moreira e Jacier Dias), PHS (Marcos Cabeludo) e PSDC (Carmozino Alves); além do DEM, que poucos dias após a prisão de José Garcia o expulsou de seus quadros.

Excluindo-se o Democratas, onde a questão está resolvida, o Extra de Rondônia só não conseguiu levantar o caso de Marcos Cabeludo junto ao presidente estadual do PHS, Herbert Lins, em virtude do telefone dele estar fora de área.

Começando pelo PP, o ex-presidente do diretório municipal Ilário Bodanese declarou que a situação de Rover e Peixoto causa desconforto interno, “porém não devemos pré-julgar a situação deles”. O líder partidário afirmou que o desenrolar dos processos vem sendo acompanhados com atenção, e em caso de comprovação de culpa medidas firmes serão tomadas. Uma condenação em primeira instância deve levar a expulsão da dupla. “Temos que preservar a imagem e credibilidade de nosso partido”, arrematou.

No PSDC, o presidente estadual da sigla, Edgar Toniel – que é vice-prefeito de Posto Velho – disse ao Extra de Rondônia que desde a prisão de Carmozino foi aberto inquérito dentro do partido para proceder apuração paralela de denúncia. “A determinação partiu do Diretório Nacional de nosso partido, que não aceita o comprometimento da organização em situações deste tipo, porém dá ao acusado amplo direito de defesa”, explicou. O processo interno está tramitando dentro dos prazos estatutários.

O PSD de Rondônia, onde Junior Donadon está filiado, é presidido pelo deputado federal Expedito Netto. Há vários dias a reportagem do Extra de Rondônia tenta contato com o parlamentar, mas ele não tem atendido aos nossos telefonemas. Através de rede social a situação foi passada à assessoria do deputado no dia primeiro de fevereiro. Novos contados foram feitos no dia 02, 03 e 08, sem que houvesse manifestação a respeito do assunto.

Finalizando, a situação mais confusa é a do PSC, que tem o maior número de membros enfrentando problemas com a Justiça.

A prisão de Jacier Dias e Marta Moreira acabou provocando o desligamento da presidente municipal do partido, a advogada Vera Paixão, ainda em dezembro do ano passado. Ao site ela disse que “seu perfil não a permite concordar com casos do gênero, por isso pediu desfiliação”, deixando a representação local da legenda acéfala.

Complicando ainda mais as coisas, o partido tinha como presidente estadual o próprio Jacier, com Marta ocupando a secretaria geral do diretório, e a prisão dos dois paralisou a organização.

Jacier falou com o Extra de Rondônia e disse ter entregue o comando ao diretório nacional para que promova a recomposição da direção rondoniense. “Eu fiz questão de tirar o partido desta posição complicada, e agora permaneço na simples condição de filiado”, declarou o ex-vice-prefeito. Em virtude de tudo isso não há dentro do PSC de Rondônia nenhum procedimento para avaliar a situação de Jacier e Marta, além do caso de Vanderlei Graebin.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia