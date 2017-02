Prefeita de Chupinguaia explica gastos com diárias

Em nota à imprensa, Sheila Mosso (PV) justificou viagem recente à capital com objetivo de tratar de assuntos de interesse da administração, cumprindo agenda em vários organismos do governo estadual, além de encontros com deputados.

Ela também destacou que não utilizou o valor total das diárias que dispôs para a viagem, devolvendo o que sobrou.

Em Porto Velho a prefeita participou de reunião com o Diretor Geral do DER, Ezequiel Neiva, para assinatura de aditivo de convênio para revitalização de praças, além de pedir ao dirigente do órgão apoio para a reconstrução da ponte sobre o Rio Pimenta, na Linha 105, distrito de Novo Plano. Ela também protocolou no DER ofício solicitando reparos na rodovia 017.

Sheila Mosso também esteve com o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, para assinatura de termo de compromisso com o Programa Mais Calcário, que contemplou os produtores de Chupinguaia com mil toneladas do mineral. .

Na Assembleia Legislativa a prefeita reuniu-se com o deputado estadual Só Na Bença a fim de verificar o trâmite de emenda destinada ao Município para aquisição de aparelho de Raio X. O último compromisso na capital foi na sede da Angevisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para retirar inseticidas destinados ao setor de Vigilância do Município.

Por ter retornado a sua cidade antes do prazo previsto, Sheila devolveu aos cofres públicos a importância de R$ 220,00 do montante que havia recebido para cobrir as despesas do deslocamento.

Sheila Mosso declarou estar à disposição de qualquer cidadão de Chupinguaia para prestar qualquer esclarecimento sobre todos os assuntos referentes a administração e prestar informações à comunidade.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia