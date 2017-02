Prefeita e vice de Vilhena participam de evento com ministro da Educação

Na manhã desta quarta-feira, 8, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice Darci Cerutti (DEM) participaram de um evento com o ministro da Educação, Mendonça Filho, em Brasília (DF).

Rosani e Darci foram únicos convidados representantes de Rondônia no evento, que contou com a participação de várias autoridades, entre elas, o presidente da República, Michel Temer (PMDB).

A prefeita ressaltou que foi um prazer participar da cerimônia que teve como objetivo anunciar o aumento de R$ 465 milhões para a merenda escolar.

Durante o evento, prefeita e vice tiveram a oportunidade de conversar com o ministro sobre o setor educacional de Vilhena.

Ainda em Brasília, na última segunda-feira, 6, Rosani e Darci participaram de audiência no Ministério da Educação, com o representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcus Sergius Teixeira.

Na oportunidade, as autoridades vilhenenses reivindicaram liberação de recursos para aquisição de equipamentos para as unidades e agilidade no pagamento de obras em execução em escolas na comunidade “Perobal” e Cristo Rei. “São investimentos importantes que irão contribuir com a educação vilhenense”, ressaltou a mandatária municipal.

Texto e foto: Assessoria