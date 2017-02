SEMAS recebe ônibus para levar pacientes em tratamento a Porto Velho

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) recebeu nesta quarta-feira, 8, um ônibus de 45 lugares para atender as pessoas que necessitam de translado para atendimentos especializados em unidades de saúde em Porto Velho.

De acordo com a titular da SEMAS, Nair Cerutti, o ônibus estava cedido para o Centro de Tradição Gaúchas (CTG). Em conversa com a direção da entidade, ela explicou a importância da utilização do veículo. “Esse ônibus irá melhorar a qualidade de deslocamento dos pacientes, gerando, assim, conforto e segurança para aqueles que necessitam de translado para as clinicas e hospitais da capital. A direção se solidarizou com a situação do antigo microônibus e devolveu este ônibus, que é climatizado, para a SEMAS’’, informou a secretária.

Para que os pacientes possam fazer as viagens será necessário agendamento prévio, mediante encaminhamento médico. Agendamentos ocorrerão no Centro de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), todas as segundas e terças, das 7h às 13h.

As viagens para Porto Velho serão aos domingos, às 5h, e retorna às quintas-feiras. “Em nome da SEMAS, agradeço o apoio da direção do CTG que se solidarizou com a situação”, ressaltou.

Nair Cerutti disse, ainda, que caso os pacientes não tenham condições de pagar um hotel, há disponibilidade de vagas na Casa de Apoio durante o tratamento.

“A Casa de Apoio, em Porto Velho, é para atender aqueles que necessitam. Sabemos que o local precisa de manutenção e estamos em busca de recursos para fazer esses reparos e melhorias. Tudo isto tem uma única finalidade: fazer com que o paciente se sinta em casa”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria