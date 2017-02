Serviço de coleta de lixo em Vilhena contará com reforço

A empresa Limp Serv, responsável pela coleta e transporte do lixo doméstico em Vilhena, atualizou as rotas e contará com mais um caminhão na frota.

A novidade foi anunciada pelo sócio proprietário Antônio Tavares de Almeida, em entrevista ao Extra de Rondônia na quarta-feira, 08.

Segundo Antônio, o investimento em mais um caminhão é necessário, pois o serviço tende a aumentar. “Contamos atualmente com um grupo de 40 colaboradores que distribuídos em três turnos atendem a comunidade vilhenense”, afirmou.

Outra novidade que tem auxiliado na prestação do serviço de coleta, de acordo com o empresário a acessibilidade ao aterro, que passou a abrir em horários diversos.

“Com uma estrada boa nosso caminhões levam em média 1h40 para chegar ao aterro, devido às chuvas o percurso tem sido feito em 2h20 devido a essa dificuldade tem ocorrido um atraso na rota, porém a mesma tem sido cumprida”, afirmou.

Além do investimento, a empresa tem buscado apoio junto à nova administração pública, quanto à melhoria nas estradas, ruas e avenidas.

“As estradas e ruas tendem a ficar ruins, devido às chuvas, resultando em transtornos como caminhão atolado, dentre outros problemas que afetam diretamente cumprir a rota proposta. Em conversa com a administração pública, eles se comprometeram em realizar reparos dentro e fora da área urbana, assim que a chuva der uma trégua”, enfatizou.

Apesar das dificuldades, o empresário destacou que soluções estão sendo buscadas para assim atender a população.

Para tirar dúvidas a Limp Serv disponibiliza os seguintes telefones (69) 3322-1198/98467-0418/98433-3289.

Confira abaixo as rotas:





Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação