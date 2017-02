Vereador pede apoio ao DER para melhorar iluminação em trevo intermunicipal

O parlamentar municipal de Cerejeiras Gabriel Candido de Oliveira encaminhou dias atrás ofício ao diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, no sentido de resolver o problema na via de acesso entre o município e as cidades de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara. Os problemas de iluminação e sinalização no trevo já ocasionaram acidentes com vítimas fatais.

O expediente enviado ao órgão foi emitido no dia 31 de janeiro, e Oliveira está convicto que merecerá atenção especial do diretor do DER. “Ezequiel Neiva é da nossa cidade, conhece muito bem os problemas da região, e tenho certeza que vai realizar os melhoramentos que o nosso povo precisa”, destacou.

A ação do vereador contou com apoio de moradores não só de Cerejeiras, mas de toda a região do Cone Sul que utiliza as estradas interligadas através do trevo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo