Adolescente é atropelado ao sair da escola

Na tarde desta sexta-feira, 10, um adolescente de 15 anos foi atropelado ao sair de uma escola em Vilhena. O estudante trafegava em uma bicicleta pela a Rua Cinquenta e Sete, Bairro Alto Alegre, quando teria atravessado a Avenida Genival Nunes da Costa, invadido a preferencial de onde vinha um veículo, Volkswagen Gol.

Com a batida a bicicleta acabou ficando em baixo do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o adolescente que apresentava leves escoriações, não quis ser atendido. O motorista do carro não se feriu.

Uma guarnição da Polícia de Trânsito esteve no local fazendo bloqueio parcial da via, evitando que novos acidentes acontecessem, pois na hora do sinistro muitas crianças e adolescentes voltavam das aulas.

Fonte: Extra de Rondônia