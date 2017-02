Bandidos roubam caminhonete na madrugada em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 10, foi roubada uma caminhonete no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com a vítima, a caminhonete Ford Ranger de cor preta, placa NDD-0401/Vilhena, foi roubada na Rua 16, esquina com a Avenida Jô Sato, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Quem ver ou tiver noticias do paradeiro do veículo ligar para 69 3322-2317 ou 9 9974-9311.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação