Casal fica ferido após acidente na BR-174

Acidente envolvendo um carro Chevrolet Astra e uma moto Biz ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 10, na BR-174, área urbana de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela rodovia sentido aeroporto, quando foi atingido na traseira pelo automóvel.

No choque, o motociclista caiu e se arrastou por cerca de cinco metros, sofrendo escoriações. Já a mulher do motociclista que estava na garupa sofreu ferimentos mais graves. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar fez proteção da área até a chegada a Polícia Rodoviária Federal que registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia