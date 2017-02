Continuam abertas as inscrições para o “Bom de Escola, Bom de Bola”

A Secretaria Municipal de Esporte (SEMEC) informa que ainda continuam abertas as inscrições para o “Bom de Escola, Bom de Bola”, em Vilhena.

São cerca de 800 vagas nas modalidades de futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, atletismo e tênis de mesa.

As modalidades serão oferecidas no Ginásio Jorge Teixeira, o conhecido “Geraldão”, na quadra esportiva Dona Magal e pista de Kart.

O Projeto Social “Bom de Escola, Bom de Bola” atende crianças de 7 a 16 anos e tem como objetivo o desenvolvimento pessoal e social dos alunos através da prática de atividade esportiva em conjunto com as boas notas dos atletas na escola.

Para participar do “Bom de Escola, Bom na Bola”, o jovem deve estar matriculado, frequentando uma escola pública e ter interesse pelo esporte. O pai ou responsável precisa autorizar a participação do aluno, comprometendo-se em auxiliar o estudante no desempenho na escola.

As matrículas estão sendo realizadas das 07h às 13h, sendo necessários os seguintes documentos: ficha com dados, cópia de certidão ou identidade, comprovante de residência, atestado médico, uma foto 3×4, declaração escolar, comparecimento dos pais ou responsável para realizar a inscrição. Mais informações pelo telefone (069) 9-8558-4552.

