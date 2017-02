Força Tática e Rádio Patrulhas da PM prendem suspeitos de assalto em Vilhena

Na noite desta quinta-feira, 09, um comerciante foi assaltado pela sexta vez em Vilhena, desta vez três jovens chegaram ao local que fica na Rua 831, Bairro Alto Alegre, e de posse de uma espingarda anunciaram o assalto.

Segundo relatos das vítimas, os suspeitos teriam obrigado o comerciante e a esposa se deitarem no chão, eles foram até o caixa e roubaram aproximadamente R$ 90,00. Além do dinheiro, os homens também levaram cigarros, chicletes e até pacotes de amendoins

As vítimas acionaram a polícia, que rapidamente saiu em busca dos suspeitos. Após uma denúncia anônima, que relatava que os suspeitos teriam sido vistos chegando em uma casa com uma mochila e uma sacola, e escondido os produtos em um terreno baldio; os policiais chegaram até uma casa onde encontraram os suspeitos e com eles alguns dos produtos roubados no comércio, além da arma usada no crime.

Os assaltantes foram identificados como sendo, Fernando Aparecido Batista Florêncio, de 19 anos, além dos menores, P.H.V.S, de 17 anos e A.L.S, de 16, que confessaram a prática do crime.

Fernando e o menor P.H.V.S já haviam sido detidos no dia 03, após fugir da polícia em uma motocicleta roubada.

Os assaltantes foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foi registrado um boletim de ocorrência.