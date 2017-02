GRATUITO: Clube de Aventureiros Girassol promove dia “D” para inscrições em Vilhena

É neste domingo, 12, o dia “D” para inscrição no projeto Clube de Aventureiros Girassol, coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), Distrito Jardim Primavera, em Vilhena.

Meninos e meninas com idade entre 6 a 9 anos podem participar do clube, que promove atividades intelectual, físico, cidadania, respeito à natureza, vida saudável, dentre outros aspectos importante ao desenvolvimento dos pequenos.

Segundo a diretora do clube, Sueli Talon, a equipe atenderá das 08h30 as 9h00, logo após terá uma breve reunião com os pais e responsáveis seguida de uma confraternização.

“Contamos com voluntários que doam que se doam pelas crianças. Sendo que no domingo os pais poderão levar seus filhos, pois teremos a comemoração do aniversario de 8 anos do projeto”, enfatizou Sueli.

As inscrições são gratuitas e acontecerá na IASD Jardim Primavera, Rua 1705 ao lado do Tiro de Guerra. Documentos necessários para a inscrição: tipo sanguíneo, copia da certidão de nascimento e cartão SUS da criança. Além da copia do CPF dos pais ou responsável.

Sobre nós

Foi em 1972 que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tentou, pela primeira vez, criar um programa específico para as crianças menores de dez anos. Isso aconteceu em Washington (EUA), sob a direção de Carolee Riegel.

Já em 1990, o plano piloto do Clube de Aventureiros foi iniciado nos Estados Unidos, na Divisão Norte Americana. Em 1991, a Associação Geral o autorizou, como programa mundial, estabelecendo seus objetivos, currículo, bandeira, uniforme e ideais.

O Clube de Aventureiros Girassol teve inicio no ano de 2009. O nome “Girassol” foi escolhido com o lema de “Seguir o Astro Maior que é Jesus”, assim como o Girassol segue a direção do sol, nosso objetivo é de seguir nosso grande mestre Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Clique aqui e conheça mais sobre o projeto.

Fonte: Assessora Distrital IASD Jardim Primavera

Texto: Queiteane Rodrigues

Foto: Sueli Talon