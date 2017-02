Studio BN Company está com promoção para este mês de fevereiro

O Studio BN Company, há oito anos em Vilhena, sob o comando dos cabeleireiros Gilberto Kerschner, o “Beto”, e Nivaldo Freitas preparou um pacote de preços especiais em combos masculinos para este mês de fevereiro.

Serviços como relaxamento, selagem, corte degrade, barba, designer de sobrancelhas, hidratação estão com descontos nos combos. Aos que optarem pelo combo completo o valor é de R$ 100,00.

Para o público feminino o salão também esta com promoção, as clientes que fizerem químicas em geral serão presenteadas com o serviço de manicure e pedicura.

Na depilação o studio conta com desconto imperdível de 20% no serviço. Confira os preços promocionais: meia perna R$ 25,00; perna inteira a R$ 35,00; axilas R$ 20,00; buço R$ 15,00; e virilha completa a R$ 40,00.

O Studio BN Company está localizado na Rua Carlos Sthal, número 5536, Bairro Jardim Eldorado próximo ao Park Shopping Vilhena. Agende seu horário pelos telefones (69) 3322-2814/9 8423-6613/9 8432-8895.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação