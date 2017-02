ARTIGO: Visão, Missão e Estratégia

Logo após a inauguração da sua fábrica em Curitiba, a Volvo Caminhões confinou num hotel seu departamento de Marketing, o qual só saiu de lá depois de ter definido uma Estratégia para se tornar a líder no mercado e um Plano de Ação para fazer isso no menor prazo possível.

Alguns anos se passaram e ela conquistou a liderança: apesar de tão jovem, apesar do pouco conhecimento do mercado; apesar da elevada competência de seus concorrentes. Há empresas que pecam por falta de visão; há empresas que pecam no planejar; há empresas que pecam no executar; há empresas que pecam por cercar-se de gerentes que tendem a transformar obstáculos naturais em problemas insolúveis etc. Por acaso sua organização se enquadra numa destas situações? O caminho que vai da mediocridade ao sucesso, inicia-se com visão e planejamento, envolve ação e pragmatismo, requer coragem e perseverança.

A General Electric, considerada uma das empresas melhor gerenciadas do mundo, atua em 11 diferentes tipos de negócios, opera em 160 países, tem um corpo funcional de 300.000 pessoas. Você sabe o que os une? Não são as vendas, nem os lucros, nem a participação no mercado. São suas “atitudes e valores”! A propósito, o que é, exatamente, que une e dá sentido à sua organização? Por acaso serão as metas fixadas pela diretoria? Ou as normas internas? Ou o respeito à hierarquia? Na atual conjuntura, sobreviverão apenas as organizações que tiverem uma definição clara de princípios e valores, que sejam aceitos, incorporados e observados por todos os funcionários.

A estratégia empresarial é, para certas organizações, assunto confidencial e, portanto, privativo da diretoria. Teme-se que ela seja conhecida pela concorrência. Pois bem, convido-o a entrar no site da Kraft – uma das grandes indústria alimentícia do mundo – e você encontrará publicada, em detalhes, para quem quiser ver, copiar e adaptar, sua estratégia de negócios. Aliás, não é uma, mas são sete estratégias (uma para a marca, outra para a qualidade, outra para os produtos, outra para o desempenho funcional …). Por que a Kraft faz isso? Porque ela está absolutamente segura de que sua grandeza – que a faz única e diferente de todos os seus competidores – não é a sua habilidade de escrever uma bonita e precisa definição de estratégia, mas sim sua capacidade de executá-la, de forma primorosa e incomum, respaldada pela competência de seus colaboradores.

Concluindo: Convido nossos empresários a sonhar grandes sonhos, a quebrar as barreiras da mediocridade e a avançar com determinação; convido nossos diretores a ter uma Visão orientada para a liderança e a definir a Missão empresarial como algo apaixonante, rumo à sustentabilidade; convido nossos gerentes a identificar e implementar Estratégias inteligentes e eficazes. Como diz o texto acima, precisamos de conteúdo e fé, de atitude e visão!

Humberto Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.