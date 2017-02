Caminhonete furtada é encontrada abandonada em bairro de Vilhena

Por volta das 14h35 desta sexta-feira, 10, o proprietário da caminhonete Ford Ranger de cor preta, placa NDD-0401/Vilhena, registrou na delegacia de Polícia Civil que a caminhonete que tinha sido furtada na madrugada estava abandonada no bairro Barão do Melgaço III.

De acordo com a vítima, por volta das 10 horas da manhã, recebeu uma ligação onde uma pessoa disse que tinha visto uma caminhonete igual à divulgada em matéria policial, sendo rebocada por outro veículo de cor branca numa rua no final do bairro citado.

A vítima foi até ao local indicado e encontrou a picape abandonada e a parte debaixo do painel quebrado. Provavelmente os ladrões tentaram fazer ligação direta, como não conseguiram abandonaram o veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia