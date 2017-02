Confira ação da PRF nas últimas 24 horas em Rondônia

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia a ocorrência de 08 acidentes de trânsito que resultaram em 08 pessoas feridas e duas mortes.

Dos Acidentes com óbito:

09/02/2017 16H45 – A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente com um óbito ocorrido no km 236,8 da BR-364/RO, do tipo colisão transversal. envolvendo os veículos Scania/T124 Ga4X2Nz 400, do município de Campo Grande/MS, e uma motocicleta Honda/NXR150 Bros ES, com placa, do município de Pimenta Bueno/RO. A passageira veio a óbito no local.

09/02/2017 17H15h – A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente com um óbito ocorrido no km 388 da BR-364/RO, do tipo colisão transversal, envolvendo os veículos M.Benz/710, com placas, do município de Jaru/RO, e uma motocicleta Honda/CG 150 Fan Esi com placa do município de Ariquemes/RO. O motociclista de 42 anos veio a óbito no local.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 578 veículos e 726 pessoas, destas 200 realizaram teste etílico, sendo que 02 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 01 preso.

FISCALIAÇÃO POR RADAR:

Foram flagrados 21 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO:

112 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF apreende quase 200 unidades de lanternas em Porto Velho/RO

Na última quarta-feira (08), o condutor de 52 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando quase 200 unidades de lanternas sem nota fiscal. O fato ocorreu durante a fiscalização de rotina, realizada no quilômetro 760 da BR 364, em Porto Velho/RO.

Por volta das 18 horas, os agentes abordaram o veículo FIAT/FIORINO FL, cor branca, 2010 e após revista no interior do carro, os policiais da PRF encontraram 169 unidades de lanternas, oriundas da Bolívia. Indagado sobre a mercadoria, o motorista afirmou que não possuía nenhum documento para o transporte legal da carga.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal da capital.

PRF apreende 700 unidades de confecções na BR 364

Na última quarta-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte irregular de 700 unidades de confecções. O fato aconteceu nas imediações do quilômetro 760 da BR 364, sentido decrescente em Porto Velho/RO.

Durante patrulhamento de rotina realizado por volta das 18 horas, a equipe de plantão da PRF abordou o veículo I/TOYOTA/HILUX CD4X, cor branca, ano 2014, conduzido por um homem de 49 anos de idade. No momento da entrevista, o motorista informou aos policiais que possuía 700 unidades de confecções no interior do veículo e que não possuía nenhum documento de valor fiscal. O condutor afirmou também que tinha adquirido a mercadoria em Guajará Mirim/RO e que levaria para o município de Porto Velho/RO.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual da capital.

PRF apreende bebidas irregulares em Porto Velho/RO

Na tarde da última quarta-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte irregular de 1.990 litros de bebidas. Os fatos ocorreram nas proximidades do quilômetro 760 a BR 364, sentido decrescente em Porto Velho/RO.

Durante patrulhamento de rotina, às 16 horas, a equipe da PRF abordou o veículo GM/CHEVROLET, cor azul, ano 1995, conduzido por um homem de 47 anos de idade. Realizado os procedimentos de praxe, a equipe da PRF encontrou 754 litros de cerveja de diversas marcas, 1.224 litros de refrigerante também de diversas marcas e 12 litros de vodka da marca balalaika. O condutor afirmou aos agentes que revenderia os produtos na cidade de Nova Mamoré/RO e apresentou nota fiscal com divergências referente a mercadoria transportada.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Porto Velho/RO.

PRF apreende quase 60 mil produtos irregulares em Porto Velho/RO.

Na madrugada desta sexta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um condutor transportando eletrônicos, canetas e medicamentos e cosméticos irregulares. O fato ocorreu durante fiscalização de rotina realizada na altura do quilômetro 760 da BR 364, em Porto Velho/RO.

Por volta das 01h20, a equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo M.B/M.BENZ L 1, cor azul, ano 1973, conduzido pelo homem de 49 anos de idade. Após revista veicular, os policiais encontraram 15.054 unidades de eletrônicos, 17.118 unidades de medicamentos, 26.150 unidades de canetas e 1420 unidades de cosméticos. Indagado a respeito, o condutor apresentou aos policias uma nota fiscal com divergências nas informações referente à carga transportada, afirmou também que tinha adquirido as mercadorias em Guajará-Mirim/RO e levaria até o município de Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual da capital de Rondônia.

PRF captura dois foragidos da justiça na mesma abordagem em Porto Velho/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou dois foragidos da justiça, nesta madrugada, sexta-feira (10), durante fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 760 da BR 364, na cidade de Porto Velho/RO.

A equipe da PRF abordou o veículo CHEVROLET COBALT 1.4, cor branca, ano 2016, por volta das 02h40 e efetuaram pesquisa pessoal dos ocupantes no banco de dados. Os policiais rodoviários federais encontraram em desfavor do passageiro de 30 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara de Execuções e Contravenções Penais, acusado de roubo majorado e constataram também que o outro passageiro de 32 anos também possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara de Execução e Contravenções Penais, também de ter cometido roubo majorado.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil de Porto

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique. A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Velho/RO.

Assessoria de Comunicação/ PRF Rondônia