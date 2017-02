Em audiência com Maurão, prefeito de Colorado consegue apoio da ALE ao Município

O prefeito de Colorado do Oeste, no Cone Sul de Rondônia, Professor Ribamar (PSB), apresentou pedidos de apoio ao município, durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), nesta semana.

Com uma atuação voltada aos municípios, o parlamentar acatou as solicitações e se comprometeu em buscar recursos para atendê-las, dentro das suas limitações orçamentárias, uma vez que as emendas parlamentares estariam quase todas comprometidas.

“Temos buscado atender aos municípios, que enfrentam muitas dificuldades administrativas e financeiras. Temos nos esforçado para dividir as nossas emendas, atendendo ao máximo de necessidades, de acordo com as nossas possibilidades”, observou Maurão.

Professor Ribamar, que estava acompanhado do secretário municipal de Saúde, Gilmar Gervásio, disse que a sua gestão tem três eixos principais: saúde, educação e desenvolvimento rural.

“Sendo assim, solicitei ao presidente a destinação de emendas para a compra de material para fazer uma operação tapa-buracos, na área urbana da cidade. Também apresentei a necessidade de reforço orçamentário na aquisição de medicamentos. Os dois pedidos serão analisados e atendidos, dentro das possibilidades, de acordo com o parlamentar”, destacou o prefeito.

Recentemente, a prefeitura recebeu um veículo van para o transporte de pacientes, que fazem tratamento fora do município, fruto de emenda de Maurão de Carvalho.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria