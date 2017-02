Em cerimônia, Barcelona apresenta 33 jogadores que disputarão o Estadual

Clube focou na base local em evento marcado por emoções

Na tarde desta sexta-feira, 10, foi apresentado de forma oficial o elenco do Barcelona Futebol Clube para a disputa dos jogos da temporada de 2017.

A cerimônia aconteceu no Clube Embratel, local onde o time fará os treinamentos e preparação técnica. Estiveram presentes o presidente do clube, José Luiz, o treinador Tiago Batizoco, parte da comissão técnica, o secretário de Esportes José Natal Jacob, o empresário Hevert Bueno representando os patrocinadores do clube, os garotos do projeto social do Barcelona, além de coordenadores da Unesc, faculdade que fechou uma parceria com o clube na tarde desta sexta.

A cerimônia foi aberta com a fala do presidente do clube, que emocionado dizia ser a realização de um sonho. “Hoje estou colocando em prática, um sonho que sempre tive, agradeço a todos que fazem parte deste projeto. Formamos uma equipe profissional para a disputa Campeonato Estadual, algo que me deixa muito emocionado”, disse José.

Já o treinador que comandará a equipe, Tiago Batizoco falou do trabalho sério que está sendo feito no Barcelona e ressaltou a transparência de todo o time. “Quando firmamos este acordo, o nosso presidente nos deu carta branca para trabalhar e assim estamos fazendo e hoje temos a honra de mostrar nosso elenco pronto para batalhar no Rondoniense”, afirma Batizoco.

Os 33 jogadores foram apresentados individualmente, sendo boa parte de jogadores locais. A lista do elenco pode ser conferida abaixo:

GOLEIROS

Rocha

Thiago Rodrigues

Lucas Fernando

ZAGUEIROS

Pablo Eduardo

Anthony Santos

Vitão

Adelar

Douglas

VOLANTES

Carlos Eduardo

Maycon Andrade

Marcos Cucau

Arthur

Xavão

LATERAIS

Samarone

Maykon

Victor Hugo

MEIAS

Tuquinha

Franque Junior

Deivid

Edilsinho

Maranhão

ATACANTES

Jhonathan Pato

Douglas Oliveira

Emerson Espeto

Neymazinho

Cabixi

Martins Gomes

O Barcelona agradece imensamente a presença dos coordenadores da Unesc, Professor Wellimgton – coordenador do curso de Educação Física, Vinicius Soares de Oliveira – coordenador do curso de Biomedicina, Aline Fernanda – coordenadora do curso Fisioterapia e Sebastião Sarudakes – coordenador Pedagógico. A diretoria agradece também ao apoio da Mega Ligth Iluminação Profissional que foi a responsável pela ambientação dá apresentação dos atletas.

