Motorista é atropelado enquanto fazia sinalização de carro quebrado na BR-435

Um acidente ocorrido no início da noite de sexta-feira, 10, no km 5 da BR-435, próximo ao município de Cerejeiras, deixou duas pessoas em estado grave. O motorista havia estacionado o caminhão paralelo à rodovia, em local com ausência de luminosidade, e iria sinalizar a estrada quando foi atropelado por um motociclista. Ambos tiveram múltiplas fraturas e foram socorridos a unidade hospitalar.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista identificado como Francisco Nunes Carneiro, de 42 anos, sofreu fratura de vértebras e costelas e ficou inconsciente. Já o condutor do caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, quebrou as duas pernas no atropelamento.

Os envolvidos foram conduzidos pelo Corpo de Bombeiros ao hospital municipal de Cerejeiras onde receberam os primeiros atendimentos. Logo em seguida receberam ordens de encaminhamento ao Hospital Regional de Cacoal.

Não foram informados quais foram os problemas mecânicos que o caminhão teria apresentado. A Perícia Técnica foi acionada pela Polícia Militar para que fossem feitos os procedimentos necessários.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia