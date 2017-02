Mulher é detida ao tentar pagar conta de água com nota falsa em Colorado

Duas mulheres foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil do município de Colorado para prestar esclarecimentos a respeito de uma nota de R$ 20 falsa. Um delas tentou passar o dinheiro em uma casa lotérica da cidade, mas acabou sendo descoberta a farsa. Ambas também alegaram terem sidas vítimas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma viatura da Polícia Militar foi acionada por uma atendente da casa lotérica ao afirmar ter descoberto uma nota falsa com uma cliente que tentava pagar uma conta de água. A suspeita disse aos policiais que estava no local fazendo um favor para a irmã, mas que não sabia que a nota seria falsa.

Os policiais foram até à residência da segunda suspeita envolvida na situação. Ela afirmou que trabalha com venda de espetinhos e que a nota teria sido recebida em uma dessas vendas, mas que não sabia quem seria o cliente e muito menos imaginava que o dinheiro seria falso.

As mulheres prestaram esclarecimentos ao delegado de plantão e foram liberadas em seguida. Autoridades locais acreditam que possam ter mais notas falsas circulando na cidade e orientam aos comerciantes a tomarem as devidas precauções.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração