PM apreende moto adulterada em Chupinguaia

No último dia 8, a guarnição da Polícia Militar (PM) do município de Chupinguaia, estava em patrulhamento pela Avenida São Cristóvão, quando avistou um homem conduzindo uma moto com o capacete na testa.

Ao proceder à abordagem, constatou que o condutor identificado como Amario Neres Kakyrabiar não era habilitado e o veículo estava com o documento em atraso.

Ao consultar no sistema, constou que a moto uma Honda CG 150, de cor preta, placa NBI-5972 estava adulterada, sendo esta de uma moto CB-300 de cor vermelha, emplacada em Pimenta Bueno. Segundo numeração do chassi a placa original seria NAM-0523-Espigão do Oeste.

Diante dos fatos, a moto recolhida ao pátio da Ciretran e a ocorrência registrada para investigação da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração