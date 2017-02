Sitiante flagra homem tentando furtar éguas de sua propriedade em Colorado

Um sitiante do município de Colorado do Oeste procurou a Delegacia de Polícia Civil do município para denunciar que um homem identificado pela alcunha “Tiriba” foi flagrado por ele tentando furtas animais de sua propriedade.

De acordo com informações extraídas do Boletim de Ocorrência registrado pela vítima, esta já seria a segunda vez que algo do tipo acontecia. Ele contou que chegava a sua propriedade quando flagrou o acusado tentando tirar do local 10 animais, sendo 5 éguas e 5 potros. Ao perceber que havia sido visto, o suposto ladrão tentou se esconder, mas foi cercado.

Tiriba tentou se justificar afirmando que havia arrendado algumas terras de outro sitiante nas redondezas e que seus animais teriam escapado para outras propriedades. Segundo a vítima, a versão apresentada pelo acusado é inverídica, já que o outro sitiante do local negou ter arrendado terras a ele.

O fato foi registrado e deverá ser investigado pelo setor responsável da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração