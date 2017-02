Suchi e Rogério Golfetto intercedem e Guarda Mirim de Vilhena anuncia matrículas

Os vereadores Suchi (PTN) e Rogério Golfetto (PDT) visitaram as instalações da Guarda Mirim de Vilhena para constatar a situação da instituição, verificar quando será a reabertura das atividades e oferecer apoio na resolução dos problemas enfrentados pela instituição que atende de 150 a 200 alunos diariamente.

Ambos foram recepcionados pela presidente Sueli Santana Magalhães, quem apresentou os desafios a serem superados para dar início às aulas neste ano. O convênio municipal que subsidia as atividades através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente só deverá começar em no máximo 90 dias.

Cientes da situação, os vereadores mediaram perante o judiciário o repasse de verba revertida por condenações na Comarca de Vilhena, através do juiz Adriano Toldo. Conseguindo abrir as matrículas nesta terça-feira, 14, a partir das 13h, com previsão de início das aulas daqui a 40 dias.

“A Guarda Mirim estava fechada para realizar serviços de reparo e limpeza. Oferecemos um trabalho que tira os alunos de área de risco, quando não estão na escola eles aprendem cultura, como música por exemplo, temos uma banda marcial de alta qualidade”, explicou Sueli.

Autor e foto: Assessoria