BR-364: acidente envolvendo duas carretas e um ônibus deixa uma pessoa morta

Um grave acidente envolvendo duas carretas e um ônibus aconteceu na noite deste sábado, 11, na BR-364, próximo a central de distribuição da Eletrobrás, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de uma carreta Volvo de cor branca bi-trem com placas de Vilhena, trafegava sentido Cuiabá, quando após ultrapassar um ônibus da empresa Maia, não voltou para a pista da direita, com isso, acabou batendo de frente com outra carreta Scania LS carregada com soja que transitava sentido Porto Velho.

O condutor do coletivo para não bater na traseira do caminhão jogou para a esquerda e puxou para direita, com essa manobra conseguiu desviar, mas saiu da pista e desceu o barranco ficando as margens da rodovia.

O motorista da carreta Scania LS com placas de Vilhena sofreu morte instantânea ficando preso nas ferragens. Uma mulher que estava com ele sofreu diversos ferimentos e foi socorrida ao pronto socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros que usou o desencarcerador para retirar a vítima.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi até ao local e fez a proteção da área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que irá registrar a ocorrência. Ainda não há informação sobre os nomes dos envolvidos.

A pista está interrompida nos dois sentidos. E, ainda não há previsão de liberação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia