Força Tática detém suspeito de comercializar drogas e apreende arma de fogo

Na noite deste sábado, 11, a guarnição da Força Tática recebeu informação que numa a casa na Avenida 1701, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, havia grande movimentação de pessoas e que provavelmente o local estava sendo usado para comércio de drogas.

Ao chegar no local, um rapaz estava na varanda do imóvel, quando percebeu a presença da polícia saiu correndo e pulou o muro, mas com apoio de outras guarnições e do Grupo de Operações Especiais (GOE), o suspeito foi detido.

Foi localizado com o suspeito identificado como Rubledo Padilha de Souza Casagrande, de 22 anos, um celular com numeração raspada, no quintal foi encontrado uma espingarda artesanal municiada com um cartucho, além de um monitor de procedência duvidosa.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia