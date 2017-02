Vilhenense morto em acidente será velado em igreja na Melvin Jones

Sebastião Farias Ribeiro, de 53 anos, morto na noite deste sábado, 11, em acidente de trânsito, na BR-364, próximo a Vilhena, sentido Porto Velho, será velado na Igreja Assembléia de Deus, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei.

Sebastião dirigia uma carreta Scania LS carregada com soja e seguia sentido Porto Velho, quando outra carreta ultrapassou um ônibus da empresa Maia e não mais voltou para a pista da direita, provocando a colisão frontal.

No choque, Sebastião sofreu morte instantânea ficando preso as ferragens, sendo necessário o desencarcerador para retirar o corpo da vítima.

Sua esposa que estava no caminhão sofreu diversos ferimentos, mas não corre risco de morte. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Cerca de 10 pessoas que estavam no coletivo nada sofreram. O motorista fez malabarismo para evitar colidir na traseira da carreta que provocou acidente. Com a manobra, saiu da pista e ficou as margens da rodovia. Sebastião era irmão do Sargento PM Farias que trabalha na cidade de Cerejeiras.

O corpo de Sebastião será sepultado no final da tarde desta segunda-feira, 13, no Cemitério Cristo, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução/Extra de Rondônia