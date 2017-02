CEREJEIRAS: caminhoneiro atropelado passa por cirurgia e não corre risco de morte

Wellington Alves, atropelado por um motociclista quando sinalizava a pista, para consertar o caminhão que dirigia e tinha quebrado, passou por cirurgia e está bem.

Na ocasião, Francisco Nunes Carneiro, pilotava a moto pela BR-435, próximo a Cerejeiras, quando no Km 5, devido a escuridão não percebeu o motorista do caminhão na pista e acabou o atropelando.

Na colisão, o motoqueiro sofreu fraturas de vértebras e costelas, entre outros ferimentos. Wellington quebrou as duas pernas e ficou inconsciente.

As vítimas foram levadas para o hospital municipal de Cerejeiras e em seguida transferidas para o Hospital Regional de Vilhena.

Mas devido o estado crítico em que se encontravam foram encaminhados para o Hospital Regional de Cacoal.

Contudo, na noite desta segunda-feira, 13, Wanderson Soares Alves, irmão de Wellington entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou que Wellington saiu do coma e passou por cirurgia, e está respondendo bem ao tratamento.

Wanderson fez questão de agradecer ao Corpo de Bombeiros que socorreu seu irmão e comunicou a imprensa para produzir matéria referente ao acidente para que parentes da vítima fossem localizados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia