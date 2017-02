Diretor do SAAE visita Nova Conquista e anuncia construção de poço artesiano

O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), César Stefanes, visitou neste sábado, 11, o distrito de Nova Conquista, distante cerca de 80 Km da cidade de Vilhena.

Entre uma casa e outra, o diretor ouviu as necessidades dos moradores da comunidade e falou sobre a instalação de mais um poço artesiano. O projeto visa atender as necessidades dos chacareiros da região, que pelo nível da caixa instalada na comunidade ficam sem o abastecimento de água.

Cesar foi acompanhado do chefe de manutenção, Max Carvalho, e do diretor de resíduos sólidos, Paulo Coelho. A vereadora Leninha do Povo também acompanhou a visita com sua equipe.

Em reunião com os moradores na Escola Maria Paulina Barbosa Donadon, discutiu o projeto de instalação do poço e traçou um local específico para cavar o mesmo.

“O poço é uma necessidade antiga dos moradores e vamos estar trabalhando para o mais breve possível estar concluindo este projeto. Além da necessidade do poço, ouvimos outras reivindicações e vamos estar encaminhando para a prefeita Rosani Donadon para que tome medidas”, destacou Cesar.

Texto e fotos: Assessoria