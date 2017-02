Gestores da FASA visitam prefeita e falam sobre educação

Na tarde desta segunda-feira, 13, a diretora geral da Faculdade Santo André (FASA), Margarida Arcari, e a professora e coordenadora pedagógica, Flávia Smaniotto, visitaram a prefeita Rosani Donadon (PMDB) para falar da proposta de educação da entidade no município.

O vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) participou do encontro que também contou com a presença do presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), Djavan Santos, e do secretário de Trânsito, Wagner Wasczuck Borges.

Margarida apresentou os cursos ofertados na unidade educacional e ressaltou que gostaria de receber o apoio da Prefeitura de Vilhena em ações futuras. Atualmente a faculdade oferece cursos de graduação, pós e mestrado em várias áreas, em sua sede própria no bairro Orleans.

A diretora geral da faculdade explicou que a unidade estava localizada apenas em Cacoal, e, após pesquisas realizadas, perceberam a necessidade de implantação da faculdade em Vilhena.

“Nós verificamos que Vilhena é um grande pólo e que necessitava da implantação da FASA, pois o número de pessoas que necessitavam de uma faculdade era maior do que era oferecido. Assim resolvemos implantar a instituição nesta cidade”, explicou a diretora.

Margarida ressaltou também que a faculdade atende muitos alunos de cidades vizinhas. “A cidade de Vilhena é acolhedora, e nós vamos crescer aqui, e a educação também”, ressaltou Margarida.

Já a coordenadora pedagógica Flávia solicitou que a Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN) coloque sinalização em frente à faculdade. Ela também falou que a faculdade pretende organizar eventos culturais com palestrantes de renome nacional, e para isso pretende firmar uma parceria com a FCV.

A prefeita Rosani Donadon ouviu as solicitações das gestoras da FASA e se colocou à disposição para atender as reivindicações. “É fundamental firmar parcerias e vamos trabalhar para atender as solicitações, pois nosso objetivo é fazer com Vilhena volte a ser referência na educação. A educação é a chave principal do desenvolvimento”, disse a prefeita.

Texto e foto: Assessoria