Goleadas marcam abertura do campeonato intersecretarias

A rodada de abertura do “I Campeonato Intersecretarias e convidados” começou com goleadas neste sábado, 11.

A competição está sendo promovida por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semec) de Vilhena.

Os jogos foram realizados no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, e contou com quatro partidas. O titular da Semec, Natal Pimenta Jacob, conhecido popularmente como Natalzinho, disse que a competição era um desejo antigo dos servidores da pasta.

“A administração municipal vem trabalhando na área esportiva e neste ano contaremos com vários eventos. Agradecemos o apoio da prefeita Rosani Donadon, por incentivar cada vez mais a prática esportiva no município”, ressaltou.

RODADA

O time dos Agentes Penitenciários derrotou à escola Marcos Donadon, por 04 a 02. Já o time do SAAE venceu de 12 a 02 o Paço Municipal. A PM venceu de 05 a 04 os Bombeiros, e o time da Rede TV/FM Positiva venceu a Secretaria de Obras de 03 a 02.

A competição conta com 12 equipes na modalidade de futsal. De acordo com Natalzinho, o campeonato ainda vai contar com várias modalidades, entre elas de futsal, vôlei de areia e truco.

Natalzinho explicou que serão distribuídas medalhas e troféus aos dois primeiros colocados do campeonato de cada modalidade. “A competição tem por finalidade promover a interação entre os servidores e incentivar a prática de esporte no município”, encerrou o secretário.

O secretário adjunto de Esporte, Manoel Aires parabenizou pelo comprometimento com campeonato. “Agradeço a todos pela participação. Parabéns pelos uniformes e pela arbitragem. Tudo saiu perfeito”, disse Aires.

A segunda rodada está marcada para o próximo sábado, 18, a partir das 15h.

Texto e fotos: Assessoria