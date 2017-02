Limpeza de veículo por dentro é tão importante quanto por fora

Cuidados com a limpeza de veículos é básico. Deixar o carro brilhando por fora não quer dizer que a parte de dentro deva ser esquecida. A higienização dos estofados merece atenção constante, já que, além de dar aspecto de “mais novo”, é essencial para prolongar a vida útil dos materiais. Outro fator importante é que a limpeza influencia também na qualidade de vida dos ocupantes do veículo.

A higiene dos assentos do automóvel é necessária para evitar que impurezas danifiquem o estofamento. Na hora de procurar método de limpeza, o melhor é escolher bem o estabelecimento e informar-se a respeito dos produtos usados.

Em estofados de tecido, que acumulam poeira com mais facilidade, é aplicado produto líquido para amolecimento da sujeira e eliminação de bactérias. Em bancos de couro, a limpeza é feita com produto que hidrata a fibra, evitando ressecamento, trincas e envelhecimento precoce do estofamento. É importante lembrar que o assento de couro higienizado não fica liso, já que aderência é importante durante o uso do veículo.

A higienização deve ser feita a cada dois e, no máximo, seis meses. Segundo Eliete Guimarães, proprietária do Lava Jato Guimarães, o banco com estofado de tecido corre o risco de mofar nesse período. Já o de couro pode ressecar. Neste caso, a limpeza interna feita regularmente evita rachaduras, problema que só pode ser resolvido com restauração ou substituição do couro.

Fonte: Extra de Rondônia