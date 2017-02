Motoqueiro fica debaixo de carro em acidente no Jardim América

Acidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), na tarde desta segunda-feira, 13, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser, com Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro VW Gol, com placas de Porto Velho, trafegava sentido Juína, quando próximo ao cruzamento ligou a seta para entrar à esquerda, neste momento foi atingido pelo motociclista que estava ultrapassando.

No impacto, o automóvel subiu no canteiro central e o motoqueiro ficou debaixo do carro.

Várias pessoas que passavam pelo local ajudaram a levantar o veículo para que o motoqueiro fosse retirado e levado ao pronto-socorro do Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, a vítima aparentemente sofreu apenas escoriações. Porém, passará por baterias de exames no HR para saber se não corre nenhum risco.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia