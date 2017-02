Sindicato de empresas de comunicação realiza plenária para estabelecer normas de atuação

O SERTPP (Sindicato das Empresas de Rádio, Televisão, Publicidade e Propaganda) está convocando os filiados, empresários e trabalhadores do setor de Comunicação de Vilhena para encontro a fim de discutir a situação atual da área e estabelecer normas para regrar o mercado. De acordo com o presidente da entidade, Miguel Pereira, o setor encontra-se desorganizado e desconexo, necessitando urgente de regulamentação.

“Vai ser bom para as empresas e trabalhadores, mas principalmente para a comunidade em geral, pois reforçará a credibilidade das empresas de comunicação e afastará do ramo quem não estiver trabalhando de acordo com as leis e conduta ética”, argumenta Pereira. A meta do encontro é dar a palavra aos profissionais do meio buscando estabelecer o senso comum, a fim de estabelecer regras que atendam a todos.

O evento será coordenador pelo técnico Márcio Rogério Kavitski, e acontecerá no dia 17 deste mês, a partir das 19hs30m, no auditório da CDL. “Esperamos contar com a participação de todos os profissionais do meio, posto que a discussão é de interesse da classe”, destacou Pereira.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia