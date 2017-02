Ao criticar matéria sobre viagem, vereador coloradense inflama polêmica

O vereador Gercino Garcia reagiu a matéria veiculada na segunda-feira 13, pelo Extra de Rondônia, porém deixou passar a oportunidade de justificar o deslocamento em bloco dos integrantes do Poder Legislativo até a capital federal. Na verdade, a intervenção infeliz acabou por colocar ainda mais lenha na fogueira.

A postagem de Garcia no espaço para comentários da reportagem foi a seguinte (texto na íntegra, incluindo os erros ortográficos do nobre parlamentar):

“Observando as matérias vinculadas nos meios de comunicação, logo de início ja foram infeliz pelo erro, estou em Brasília e não com para nenhum curso, desconheço se os vereadores de Colorado viajaram para “curso”, na verdade muitos não sabem que as emendas federal fecham em fevereiro, os recursos que cada vereador possa segurar com seus deputados ou senadores esse mês e possível que sejam liberadas ao município ainda está ano. Este e o motivo da viajem cada vereador tem um ou mais representante Federal, e quem não busca, não vai atraz não consegue nada. Povo de Colorado acredita vamos em frente em busca de melhorias para o nosso município, vamos firme não podemos desanimar, precisamos de nosso município melhor, para que isso se torna realidade precisamos ir atraz de ajuda dos nossos representantes de Rondônia. Um forte abraço a todos”.

O desmonte da argumentação de Gercino é bem simples, e pode começar pela forma desdenhosa com que ele se refere a possibilidade da viagem do “trem da alegria” tivesse como motivação a participação em algum “curso”.

Como não há qualquer alusão neste sentido na reportagem do Extra de Rondônia, é cabível afirmar que, pelo menos no caso deste vereador, se a ausência do mesmo ao Parlamento ao longo desta semana tivesse como fim participar de treinamento de “Leitura e Interpretação de Textos” o resultado poderia trazer algum benefício ao povo de Colorado do Oeste.

Afinal de contas é temerário constatar que entre os legisladores locais há um que não consegue compreender o que está lendo, algo que certamente compromete o seu desempenho como parlamentar.

O vereador está certo ao dizer que “muitos não sabem que as emendas federal fecham em fevereiro”. Realmente, ninguém entre os cidadãos comuns, que não estão investidos da função de representar a sociedade, tem obrigação de saber isso. Então, por que os senhores não explicaram isso ao contribuinte ANTES da viagem? Será que prestariam contas depois, se a notícia não tivesse provocado tamanha repercussão negativa?

Mais adiante, Gercino alega que “cada vereador tem um ou mais representante Federal”, deixando a entender que seria necessário o contato pessoal com seu deputado ou senador para o encaminhamento de demandas. Ora, vamos partir do princípio que cada vereador tenha lá uns três representantes federais com os quais possui maior afinidade. Então quer dizer que o vereador em questão precisa de SETE DIAS (retirou diárias entre 11 e 17 de fevereiro) para conseguir falar com três pessoas dentro do Congresso Nacional? É de se questionar, também, o fato dele estar recebendo duas diárias referentes ao final de semana (dias 11 e 12). O que se faz mesmo em Brasília no sábado e domingo, quando não há expediente no Congresso Nacional?

Mas, acima de tudo, por que o nobre vereador Gercino não aproveitou a oportunidade para dizer aos seus eleitores e aos contribuintes coloradenses exatamente com quais deputados e senadores foi conversar, quais são as emendas que apresentou, e quais seriam os demais compromissos de sua agenda em Brasília?

Dizer apenas que “vamos em frente em busca de melhorias para o nosso município, vamos firme não podemos desanimar, precisamos de nosso município melhor, para que isso se torna realidade precisamos ir atraz de ajuda dos nossos representantes de Rondônia” é muito vago e não explica absolutamente nada acerca da necessidade desta “caravana do desperdício” patrocinada pelo sofrido povo do Município de Colorado do Oeste.

