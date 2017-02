BR-174: motorista bate em ciclista e foge do local

O fato ocorreu na noite desta terça-feira, 14, na Avenida Jô Sato (BR-174) área urbana de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ciclista seguia pela rodovia sentido Juína, quando um veículo da marca Fiat modelo Uno, atravessou a pista e acertou o ciclista, que caiu e sofreu ferimentos. Outro ciclista que trafegava no mesmo sentido, bateu no companheiro e acabou caindo, porém, teve apenas escoriações leves.

Após provocar o acidente, o motorista fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia