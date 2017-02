Maurão ressalta papel dos vereadores na construção de municípios fortes

Ao fazer o discurso de abertura do 1º Encontro dos Legisladores Municipais do Estado de Rondônia, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), disse que os vereadores têm um papel importante na construção de municípios fortes.

“Nosso objetivo é proporcionar aos vereadores o acesso à informação e ao conhecimento, para que possam desempenhar as suas funções com mais qualificação, contribuindo com o município. Acredito que, com um trabalho mais efetivo dos vereadores, as cidades saem ganhando e se fortalecem”, destacou Maurão.

Para o presidente, é importante que haja essa troca de experiências e de conhecimentos, para que os Legislativos Municipais se fortaleçam e ajudem as prefeituras. “A situação econômica da maioria dos municípios não é boa. Uma Câmara parceira, com competência e eficiência, vai poder colaborar e muito com o crescimento da cidade”, acrescentou.

O evento, promovido pela Escola do Legislativo, reuniu quase 400 vereadores dos 52 municípios de Rondônia, que durante dois dias (13 e 14) terão acesso a palestras e outras ações, falando sobre o papel da vereança e os desafios da função.

Os deputados estaduais Edson Martins (PMDB), Adelino Follador (DEM), Laerte Gomes (PSDB), Ribamar Araújo (PR), Geraldo da Rondônia (PSC), Alex Redano (PRB), Só na Bença (PMDB), Léo Moraes (PTB), José Lebrão (PMDB), Anderson Pereira (PV) e Luizinho Goebel (PV) estavam presentes à abertura.

O chefe da Casa Civil, Emerson Castro; o prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PSB), o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Roosevelt Queiroz; o diretor presidente da Escola do Legislativo, César Licório, entre outras autoridades, também prestigiaram a solenidade, que aconteceu no auditório da Ulbra.

Maurão ressaltou que a maioria das Câmaras foi renovada. “Tem município que não reelegeu nenhum vereador. Talvez isso explique a necessidade de se aprimorar mais, de buscar mais informações sobre o papel do vereador, para que possam exercer o mandato de forma mais eficiente”, salientou.

Ao finalizar, ele enfatizou que a Assembleia, através da Escola do Legislativo, está dando a sua contribuição para o aprimoramento dos legisladores municipais, oferecendo uma oportunidade de capacitação. “Agradeço aos palestrantes que, vieram de forma voluntária, e também ao senador Valdir Raupp (PMDB-RO) e à deputada federal Marinha Raupp (PMDB-RO), pelo apoio à realização do evento”.

Autor e foto: Assessoria