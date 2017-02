PC incinera cerca de 45 quilos de entorpecente apreendidos em Vilhena

Por volta das 10h15 desta terça-feira, 14, agentes da Polícia Civil (PC) de Vilhena, incineraram cerca de 45 quilos de entorpecente apreendidos em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, as drogas, sendo: maconha, pasta base de cocaína, e ácido bórico foram apreendidas em 2015, 2016 e 2017.

A incineração foi feita no forno de uma laminadora e contou com a presença do Ministério Público (MP), e agentes da Polícia da Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia