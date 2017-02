Polícia prende jovens que decidiram fazer justiça com as próprias mãos

Três rapazes foram presos, nesta segunda-feira, 13, transportando um homem dentro do porta-malas de um carro em Ariquemes (RO).

Segundo registro policial, o flagrante foi feito após uma denúncia. Na delegacia, os jovens afirmaram que o crime foi praticado para “vingar” um roubo praticado pela vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu a denúncia de que um homem estaria sendo transportado no porta-malas de um carro e foi averiguar o caso, perto do Rio Jamari. Ao interceptar o veículo no bairro Marechal Rondon, próximo a uma chácara, os policiais encontraram o homem de 38 anos dentro do bagageiro.

Após o flagrante, os três suspeitos foram presos. Na delegacia os, de 21, 22 e 23 anos, contaram aos policiais que prenderam o homem no carro e estavam levando o mesmo para mostrar onde estavam os objetos furtados por ele da casa dos suspeitos e o crime seria uma vingança.

Na ocasião, um cadeado e uma corrente usada para prender o homem foram encontrados no interior do veículo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Ariquemesagora