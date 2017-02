Projeto propõe orações e ações sociais em Vilhena

Teve início na última quinta-feira, 09, o projeto “10 Dias de Oração e 10 horas de jejum”, em Vilhena. A iniciativa é coordenada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) em oito países sul-americanos por meio do Ministério da Mulher.

Além de promover a oração e leitura da bíblia neste ano o projeto está realizado ações sociais na comunidade, entre elas feiras, doação de roupas no “Bazar do Amor”, mobilizações em semáforos, entrega de kits de higiene pessoal, dentre outros. As atividades serão desenvolvidas ao longo da semana finalizando no sábado,18.

No Bairro Marcus Freire membros da IASD Bodanese, do Distrito Jardim Primavera, motivados em servir o próximo, realizaram no domingo, 11, ações de saúde, doação de roupas e oração intercessora.

A igreja foi aberta a comunidade entre 08h às 12h, e mais de 50 pessoas passaram pelo local e desfrutaram dos serviços gratuitos. Foram cerca de 200 peças doadas, entre roupas e calçados, sendo que 31 pessoas foram beneficiadas.

A dona de casa Lucineia Neiva, de 37 anos, moradora do Bairro Solar de Vilhena foi uma das beneficiadas. Grávida e preste a dar a luz, ela veio em busca de roupas para o marido.

A futura mamãe, contou que ficou sabendo da atividade através de um familiar que mora nas proximidades da igreja. “Mesmo sendo distante resolvi vir para ver ser conseguia calça para meu marido trabalhar. Olhei as peças e na busca consegui algumas que devem servir nele”, explicou.

Voluntaria na tenda de oração, Sandra Cristina, se dedicou a ouvir as pessoas e orar por elas. “Quero ajudar os outros a renova as forças e fortalecer a fé”, ressaltou a voluntária.

A IASD Bela Vista, localizada na Rua 1805 nº1922, será a próxima a ofertar serviço gratuito à comunidade. No sábado, 18, um espaço será montado, e a partir das 14h os membros da igreja estarão recebendo pessoas que necessitem de roupas e calças.

Quer saber mais sobre os 10 Dias de Oração clique aqui.

Fonte: Assessoria Distrital IASD Jardim Primavera