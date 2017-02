Ronildo Macedo pede solução para alagamento em frente a escola Cristo Rei

O vereador Ronildo Macedo (PV) entrou em contato com a secretaria de Obras para pedir que fosse dado uma atenção especial para a rua 1503 na altura da entrada de alunos da escola Cristo Rei, em Vilhena.

O local está alagado dificultando a passagem dos alunos para entrar na unidade educativa.

Na rua 737, próximo ao local, outro alagamento deixou a rua totalmente intransitável. “Recebemos reclamações de moradores, que já fizeram uma solicitação à secretaria de Obras, mas até agora não foram atendidas. A situação é crítica por causa dos alunos que acabam se sujando e se molhando antes de entrar em sala de aula”, argumentou Ronildo.

Já no caso da rua 737, segundo os moradores, o alagamento chega a ter 55cm, o que impede a passagem de qualquer carro. “O problema do alagamento da rua 737 também é o mau cheiro, pois a água ali demora para escoar. Já pedimos à secretaria de Obras e acredito que o mais rápido possível eles irão resolver essa situação dos moradores do Cristo Rei”, finalizou Macedo.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia