Semus agradece ação de empresário e vereadora para Unidades Básicas

A vereadora Vera da Farmácia esteve na manhã desta terça-feira, 14, na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) apresentando ao titular da pasta um relatório da ação desenvolvida por ela para arrecadar materiais de limpeza para as Unidades Básicas de Atendimento. A atitude da parlamentar foi elogiada pela secretaria.

A parlamentar explicou que observou a falta de alguns itens e procurou os empresários Samuel e Rosangela, proprietários do supermercado “Dourado”, que imediatamente doaram vários materiais como sabão em pó, água sanitária, buchas, panos, desinfetantes, entre outros produtos.

Vera disse que a doação conseguiu atender todos os sete postinhos da cidade. “Entregamos em todas as unidades e vai servir para fazer a limpeza agora”, comemorou.

O secretário Marcos Aurélio Vasques agradeceu a ação da legisladora e a parceria com a Câmara de Vereadores. “Essa união dos poderes é fundamental. Cada contribuição, ainda que pequena, vale muito. Todos nós, da secretaria, agradecemos à vereadora e ao empresário e contamos com todos os outros parlamentares”, salientou.

Vera disse ao secretário que continuará desenvolvendo ações semelhantes para auxiliar a Saúde.

“DESORGANIZAÇÃO” NA SAÚDE

Semanas após assumir a pasta, Vasques disse que achou a palavra certa para definir a situação que encontrou a saúde do município: “desorganização”. Explicou que, juntamente com sua equipe, tem tomado medidas enérgicas no sentido de corrigir os desmandos praticados.

“Pedimos, mais uma vez, paciência à população. A saúde é importante para todos nós e estamos trabalhando para melhorar a qualidade do setor em Vilhena”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria