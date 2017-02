Caminhão furtado em Vilhena é encontrado pela polícia em Ariquemes

No final da tarde de terça-feira, 14, a Polícia Militar de Ariquemes encontrou o caminhão caçamba furtado no pátio de um posto de combustível, em Vilhena.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo estava estacionado com placa de venda.

Na manhã de terça, o proprietário foi até ao posto, e quando chegou o caminhão Mercedes Benz 2638 caçamba não estava mais no local.

Imagens gravadas pelas câmeras do sistema de segurança da empresa mostram quando um homem chega por volta das 20 horas e sai com o veículo, sentido Cuiabá.

Porém, no final da tarde de ontem, o veículo foi encontrado pela PM cerca de 17 quilômetros do município de Ariquemes. O caminhão estava quebrado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação