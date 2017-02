Empresária Vilhenense cai em golpe e perde R$20 mil

Uma empresária de 55 anos, que atua no ramo de bijuterias, caiu em um golpe e acabou perdendo R$ 20 mil na manhã desta quarta-feira, 15.

O fato teria acontecido enquanto a empresária caminhava pela Rua Costa e Silva, no Centro, Vilhena. Um homem com jeito “caipira” teria perguntado para a empresária se ela conhecia uma família por sobrenome Schmitz.

O suspeito teria dito que mora em Comodo MT, que seu pai havia falecido e que sua mãe estaria sozinha em uma fazenda. Apresentando uma nota promissória, o homem disse que teria vindo à Vilhena para receber uma dívida de R$ 315 mil que a tal família o devia.

Logo surgiu um segundo indivíduo, dizendo conhecer a tal família e que levaria o homem até a casa dos Schmitz. Convidando a empresária, ambos foram até a Avenida Marechal Rondôn, onde se encontraram com o terceiro agente.

Este terceiro suspeito estaria em uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, ele teria se identificado como Fernando Schmitz, dizendo ainda ser filho de Afonso Shcmitz. O homem reconheceu a dívida e em um rápido cálculo chegou à conclusão de que com correção monetária, a dívida estaria em R$ 1,4 milhão.

Fernando teria dito, que pra evitar despesas com taxas bancárias, pagaria o devido valor em mãos, pedindo para que o suposto credor, se dirigisse até seu escritório.

Aparentando estar feliz com o resultado, o sujeito com jeito caipira teria dito para a empresária e para o segundo agente, que iria os gratificar com o valor de R$210 mil, mas que só o faria se caso os dois provassem que sabiam lidar com dinheiro e tivessem conta bancária, pois não queria desperdiçar dinheiro ajudando a quem não merece ajuda.

O segundo agente então teria entregado ao primeiro, dois maços de dólar e R$30 mil, provando que estaria apto a receber a recompensa prometida. A empresária então teria sacado R$20 mil e entregue ao homem. O suspeito então teria dito que ela deveria apresentar R$ 30 mil, conforme o segundo agente.

Novamente bancando o bom samaritano, o segundo agente teria indicado para a empresária um suposto amigo dele que lhe emprestaria os R$10 mil faltantes até que ele recebesse a recompensa para lhe devolver o dinheiro.

A empresária então teria ido ao local indicado e os dois homens ficaram a esperando próximo ao endereço, em um veículo Renault Clio. Porém lá chegando, não encontrou o tal amigo que lhe emprestaria o montante. Ao retornar ao local onde estariam os dois primeiros agentes, também já não havia mais ninguém. Só então a mulher percebeu que teria caído no “conto do vigário”.

Mais tarde a vítima compareceu à delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foi registrado um boletim de ocorrências. A Polícia Civil agora investiga o caso, mas até o momento do fechamento desta matéria nenhum dos estelionatários teriam sido encontrados.