Força Tática recupera moto com registro de furto e detém suspeito

No começo da tarde desta quarta-feira, 15, a guarnição da Força Tática patrulhava pela Avenida 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando avistaram um rapaz que é velho conhecido da polícia no quintal de uma casa em atitude suspeita.

Ao proceder à abordagem, o suspeito foi identificado como Wesley dos Santos Neves, de 22 anos, em revista pessoal nada foi encontrado, mas no quintal da casa havia moto Honda CG 125, placa NDQ-5031/Vilhena.

Ao puxar no sistema constatou que o veículo era produto de furto.

Diante dos fatos, Wesley foi levado para a delegacia de Polícia Civil para esclarecer o fato ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia