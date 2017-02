Homem acusado de estuprar enteado é condenado a mais de 18 anos de prisão

Na última sexta-feira, 10, Elizeu Neri Sakirabiar foi condenado a 18 anos e 1 mês de prisão, pelo crime de estupro de vulnerável. Elizeu era acusado de ter estuprado o próprio enteado, uma criança de apenas 10 anos de idade.

O crime teria acontecido no distrito de Guaporé, onde a vítima residia, com a mãe e o padrasto. Na ocasião a mãe da criança teria ido à Pimenta Bueno e deixado o filho sozinho com o padrasto. Ao retornar, notou que o garoto estava assustado e em atitude suspeita o padrasto saíra de casa rapidamente, alegando que iria realizar um trabalho.

Ao questionar a criança, esta confessou que havia sido molestada por diversas vezes naquele dia, além de ter sido agredida com socos e mordidas. A criança ainda contou que esta não seria a primeira vez em que Elizeu teria a estuprado.

Já detido, o homem teria confessado o crime aos policiais. Exames médicos comprovaram as agressões sofridas pela vítima.

O acusado já tinha histórico de violência, com diversas passagens pela Polícia pelos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e embriaguez ao volante.

Elizeu deve cumprir pena no Presídio Cone Sul em Vilhena e não terá direito de apelar em liberdade nem poderá receber redução ou substituição da pena por penas restritivas.