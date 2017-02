Homem que matou mãe e cachorros é considerado doente mental

Ivo Royer, de 49 anos, que no dia 7 de agosto de 2015, matou a própria mãe de 72 anos e quatro cachorros a facadas no quintal de sua casa, na Rua Domingos Linhares, no centro de Vilhena, foi considerado pela Justiça doente mental.

Com isso, Ivo não responderá por homicídio qualificado como foi denunciado nos autos do processo. Ele foi diagnosticado com depressão pós-esquizofrenia. Passará por tratamento médico por tempo indeterminado.

Na ocasião, o acusado após cometer os crimes, foi detido pela polícia e levado para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros, pois estava totalmente descontrolado. Para detê-lo, foi preciso que a polícia disparasse tiro de advertência, mesmo assim o homem partiu para cima dos policiais, sendo necessário usar da força para contê-lo.

Na delegacia o suspeito relatou a imprensa que não se arrependia de nada. E, havia cometido o crime para livrar a mãe de sofrimento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra/Arquivo