Maurão preside a primeira sessão legislativa deste ano

Foi realizada na manhã desta quarta-feira (15), no Plenário da Assembleia Legislativa, a abertura do processo legislativo de 2017, que contou com a participação do vice-governador Daniel Pereira (PSB), que apresentou a mensagem governamental conforme prevê o Art. 65, inciso IX, que expôs a situação dos negócios do Estado.

Devido à presença de convidados, a sessão ordinária foi transformada em comissão geral, sendo presidida pelo deputado Maurão de Carvalho (PMDB), que saudou a todos os parlamentares e autoridades.

Maurão lembrou que apesar do recesso parlamentar os deputados não tiraram férias, tendo trabalhado em suas bases, participando de eventos e visitando andamento de obras fruto de emendas. Deu as boas vindas aos dois novos deputados que assumiram o parlamento estadual, Anderson do Singeperon (PV) e Geraldo da Rondônia (PHS).

O presidente também frisou que a situação do deputado Laerte Gomes (PSDB) será definida esta semana, onde ele terá de optar em permanecer na liderança do governo e, em acatando esta situação, terá de renunciar a 2ª vice-presidência da Mesa Diretora, tendo de ser realizada eleição para o cargo.

O vice-governador Daniel Pereira, representando o governador Confúcio Moura (PMDB), destacou a harmonia entre o Poder Executivo e Legislativo, onde ambos primam pelo desenvolvimento de Rondônia.

Daniel também apresentou números do governo. Sobre a educação, afirmou que se todos os investimentos focados na área forem bem investidos, muitos outros problemas serão evitados, citando como exemplo a situação carcerária. Destacou a instalação das escolas de ensino integral e o uso da tecnologia para levar educação aos rincões mais distantes, através da mediação tecnológica.

O vice-governador ressaltou os compromissos assumidos com os servidores da área da segurança pública e a preocupação constante com as condições de trabalho e na carreira, bem como com a segurança da população. Outro ponto destacado é o incentivo constante para com a produção no setor primário.

A regularização fundiária, destacou Daniel Pereira, é outra preocupação constante do governo, pois “entrava o setor produtivo, atrasando o desenvolvimento”.

“Diante da grandeza de nossa missão e das dificuldades que temos para governar, precisamos encarar nossos problemas e buscar as soluções. Que Deus nos abençoe e muito obrigado”, finalizou Daniel Pereira.

Autor e foto: Assessoria